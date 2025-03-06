Тимошенко и Порошенко подтвердили, что общаются с командой Трампа

Тимошенко и Порошенко подтвердили контакты с командой Трампа по ряду вопросов

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко подтвердили, что ведут переговоры с командой президента США Дональда Трампа по ряду вопросов. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы так же неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства», — написал Порошенко.

Он заявил, что выступает против проведения президентских выборов во время боевых действий.

Тимошенко также написала, что «ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира», при этом она подчеркнула, что выступает категорически против проведения выборов.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины, включая Порошенко и Тимошенко.

По ее данным, основной темой встречи было проведение президентских выборов в стране.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.