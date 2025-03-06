Politico: люди из окружения Трампа общались в Киеве с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в частности, с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что основной темой встречи было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники переговоров позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Зеленским.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщал, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника издания, одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.