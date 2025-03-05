Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой

Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден отдал бюджетные средства страны на военную помощь Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они (Европа — прим. ред.) потратили $100 млрд. Большая разница», — сказал американский лидер, выступая перед конгрессом США.

По его словам, Байден санкционировал выделение огромного количества денег на военные действия на Украине, чем потратила Европа.

Трампа посетовал на то, почему администрация Байдена не выступила за то, чтобы Европа тратила на военную помощь Украине столько же, сколько и Соединенные Штаты.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь.

В тот же день Дональд Трамп 1,5 часа выступил перед конгрессом, пообещал «золотой век» Америки. В своей речи он подчеркнул намерение провести масштабные внутренние реформы, а также затронул вопросы возвращения Панамского канала под контроль США, присоединения Гренландии в качестве 51-го штата, а также переговоры по Украине. «Газета.Ru» вела хронику выступления Трампа.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее сообщалось, что сын Трампа пропустил его выступление перед конгрессом.