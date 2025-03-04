В Кремле оценили заявление французского министра о конфискации активов РФ

Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о том, что Европу ждут негативные последствия в результате конфискации замороженных активов России, — это демонстрация редкой для Парижа позиции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, такие заявления, как у Аддада, говорят о понимании со стороны Запада того, что конфискация суверенных активов РФ плохо скажется на инвестиционной привлекательности региона.

4 марта газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Франция выступила с инициативой конфискации замороженных российских государственных активов в ЕС в случае нарушения Россией любого будущего режима прекращения огня на Украине.

В этот же день против конфискации высказался Аддад. В ходе эфира на телеканале France 2 он отметил, что подобные шаги негативно отразились бы на инвестиционном климате в Евросоюзе и вызвали бы недоверие у иностранных инвесторов.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее стало известно, почему Европа медлит с использованием российских активов.