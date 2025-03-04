Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили заявление французского министра о конфискации активов РФ

Песков назвал редким явлением позицию Франции о пагубности изъятия активов РФ
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о том, что Европу ждут негативные последствия в результате конфискации замороженных активов России, — это демонстрация редкой для Парижа позиции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, такие заявления, как у Аддада, говорят о понимании со стороны Запада того, что конфискация суверенных активов РФ плохо скажется на инвестиционной привлекательности региона.

4 марта газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Франция выступила с инициативой конфискации замороженных российских государственных активов в ЕС в случае нарушения Россией любого будущего режима прекращения огня на Украине.

В этот же день против конфискации высказался Аддад. В ходе эфира на телеканале France 2 он отметил, что подобные шаги негативно отразились бы на инвестиционном климате в Евросоюзе и вызвали бы недоверие у иностранных инвесторов.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее стало известно, почему Европа медлит с использованием российских активов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами