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Замороженные активы РФ предложили использовать как гарантию безопасности Украины

FT: Париж предложил использовать активы РФ как гарантию безопасности Украины
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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Франция выступила с инициативой конфискации замороженных российских государственных активов в ЕС в случае нарушения Россией любого будущего режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Париж рассматривает подобную меру как способ обеспечить безопасность украинской стороны. Хотя предложение встретило положительный отклик у европейских партнеров Франции, окончательное согласование еще не достигнуто.

Отмечается, что европейские государства рассматривают замороженные активы как инструмент давления на Москву.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее стало известно, почему Европа медлит с использованием российских активов.

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