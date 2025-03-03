Стало известно, почему Европа медлит с использованием российских активов

В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за вероятности возникновения различных рисков, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в эфире телеканала CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Глава евродипломатии тем не менее считает, что рано или поздно все члены европейского альянса придут к выводу: «не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине, за это должна платить Россия.

Каллас отметила, что страны — участницы Евросоюза в настоящее время обдумывают, как заставить Россию возместить нанесенный Украине ущерб. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в узде», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, добавила глава евродипломатии.

На прошлой неделе польский премьер-министр Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Лондоне заявил, что его участники не смогли договориться по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что попытки изъять замороженные активы России будут иметь серьезные судебные и юридические последствия.

Ранее Литва предложила ЕС вариант замены помощи США Украине.