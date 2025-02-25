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В Кремле прокомментировали ошибку Сербии в голосовании за резолюцию ЕС в ООН

Песков: в Кремле знают об ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН против РФ
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле услышали и приняли извинения Сербии в связи с ошибочным голосованием за западную резолюцию по Украине на Генассамблее ООН.

«Случаются технические ошибки, такая оперативная реакция главы государства импонирует нам», — сказал он.

Вечером 24 февраля президент Сербии Александар Вучич сообщил, что делегация страны на Генассамблее ООН «по ошибке» проголосовала за западную резолюцию по Украине.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагала на РФ вину за начало конфликта на Украине.

Ранее Захарова ответила на извинения Вучича за ошибку в голосовании по резолюции.

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