Захарова ответила на извинения Вучича за ошибку в голосовании по резолюции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на извинения сербского президента Александра Вучича за ошибку, допущенную Сербией в голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине. В своем Telegram-канале она опубликовала заявление на сербском языке.

Захарова подчеркнула, что Москва знает, что сербский народ ее не предаст. По ее словам, в России слышат отголоски сердец сербов, которые неравнодушны и полны поддержки.

До этого Вучич в эфире TV Happy заявил, что делегация страны на Генассамблее ООН «по ошибке» проголосовала за западную резолюцию по Украине.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагала на РФ вину за начало конфликта на Украине.

Ранее Вучич ответил на вопрос «о попытке усидеть на двух стульях» в отношениях с Россией.