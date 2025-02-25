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Вучич извинился за делегацию Сербии, поддержавшую антироссийскую резолюцию в ООН

Вучич объяснил ошибкой голосование Сербии за западную резолюцию по Украине в ООН
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Happy заявил, что делегация страны на Генассамблее ООН «по ошибке» проголосовала за западную резолюцию по Украине.

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность», — сказал политик.

Он отметил, что за резолюцию США делегация республики не голосовала и ей следовало воздержаться и в случае европейской резолюции. По словам Вучича, сербская делегация объяснила, что таким образом подтвердила приверженность территориальной целостности Украины.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагала на РФ вину за начало конфликта на Украине.

Ранее Вучич ответил на вопрос «о попытке усидеть на двух стульях» в отношениях с Россией.

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