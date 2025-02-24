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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по конфликту на Украине

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие.

22 февраля США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагает на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине.

24 февраля временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине и призывают его отозвать.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.

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