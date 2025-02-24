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Российский дипломат обратил внимание на изменение риторики ЕС в отношении России

Дипломат Ульянов: в ЕС перестали говорить о необходимости победы над Россией
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Global Look Press

В Европейском союзе перестали звучать речи о необходимости победить Россию на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, чиновники и лидеры ведущих государств ЕС много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что над Россией необходимо одержать победу на поле бою.

Ульянов подчеркнул, что этот нарратив уже давно не слышен. Дипломат задал вопрос, не забыли ли в Евросоюзе его вообще?

23 февраля сообщалось, что Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне.

21 февраля депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что риторика стран Европейского союза в отношении России постепенно изменяется.

Ранее Евросоюз сравнили с разваливающимся общежитием.

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