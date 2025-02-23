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Евросоюз в марте проведет экстренный саммит по Украине

Евросоюз 6 марта проведет экстренный саммит по Украине и обороне ЕС
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Global Look Press

Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ЕС, в ближайшее время будет объявлено, что представитель Евросовета Антониу Кошта созовет спецсовет на 6 марта.

До этого сообщалось, что власти Великобритании хотят провести саммит лидеров европейских стран по Украине после возвращения из США премьер-министра королевства Кира Стармера.

17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Евросоюза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Во время экстренной встречи во Франции европейские лидеры поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.

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