В Госдуме рассказали об изменении риторики Европы в отношении России

Риторика стран ЕС в отношении России постепенно изменяется под влиянием президента США Дональда Трампа, Европа сильно зависит от Штатов экономически. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я уже говорил о том, что риторика западных стран будет меняться, и она меняется под давлением США. Экономическая зависимость Европы от Штатов очень большая», — отметил депутат.

По словам Чепы, не все главы государств Евросоюза быстро станут принимать позицию Штатов из-за разного рода особенностей двусторонних отношений с США. При этом, по мнению депутата, рано или поздно все они изменят свою риторику в отношении России.

До этого британский политолог Армида ван Рий сообщала, что президент США Дональд Трамп обескуражил Европу решением отказаться от поддержки Украины и критикой в адрес ее лидера Владимира Зеленского.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает за наступление мира на Украине, в связи с чем не станет отправлять свои войска на территорию страны. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон

Ранее в Кремле заявили, что США не заняли «пророссийскую позицию».