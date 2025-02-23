Вовлечение Евросоюза в украинский конфликт привело к глубокому кризису внутри объединения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, член комитета по безопасности.

По его словам, ЕС, ранее напоминавший «многозвездную квартиру с евроремонтом», теперь превращается в «разваливающееся общежитие», где каждая страна, отстаивая свои интересы, усугубляет общий раскол.

Шеремет подчеркнул, что политика Франции и Германии, игнорирующая позиции других членов ЕС, стала ключевой причиной дестабилизации.

«Пренебрежение национальными интересами со стороны Парижа и Берлина разрушило экономическую стабильность и единство Европы», — отметил депутат.

Он добавил, что дальнейшее усиление внутренних противоречий может привести к полной потере солидарности.

«Соседи в этом «общежитии» уже стучат дверьми, вызывая трещины в фундаменте ЕС», — сказал он.

В воскресенье стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует 27 февраля обсудить с президентом США Дональдом Трампом предварительный вариант размещения британских и французских миротворческих сил на Украине.

Ранее Виктор Орбан предрек остаткам Украины роль буферной зоны между Россией и НАТО.