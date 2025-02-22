Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по ископаемым

Трамп: США близки к заключению сделки с Украиной по ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по полезным ископаемым. Об этом он сказал на Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает РИА Новости.

«Я думаю, мы очень близки к заключению сделки. И нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что договоренность должна стать частью более широкой стратегии по восстановлению американских средств, которые были вложены в поддержку Украины. Глава Белого дома подчеркнул, что США «заплатили слишком много, и теперь пришло время получить что-то взамен».

Среди прочего американский лидер отметил, что сделка Вашингтона и Киева станет примером «нового, прагматичного подхода» к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink, что станет большой проблемой для украинской армии.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее сообщалось, что США отправили Зеленскому «черную метку».