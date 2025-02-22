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В Госдуме заявили, что США отправили Зеленскому «черную метку»

Депутат ГД Белик счел угрозу отключения Украины от Starlink черной меткой Киеву
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Угроза отключения ВСУ от спутниковой связи Starlink является серьезным предупреждением для президента страны Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Для Зеленского — это «черная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Зеленскому не просто намекают, а прямо дают понять, что Соединенные Штаты не заботятся о потерях украинских вооруженных сил и мнении президента.

По словам Белика, США заинтересованы в переговорах, они стремятся получить от Украины определенные уступки, невзирая на последствия для ее дальнейшего существования. При этом, Россия, по его словам, не исключает возможности диалога, даже с участием Зеленского, однако такой диалог, скорее всего, будет носить неравноправный характер, представляя собой проставление подписей под диктовку Москвы.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном по предоставлению Штатам доступа к разработке минеральных ресурсов страны.

Ранее Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она не подпишет соглашение о минералах.

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