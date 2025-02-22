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В США узнали детали более жесткого соглашения с Украиной по ископаемым

«Страна.ua»: Киев лишится $500 млрд по новому соглашению об ископаемых
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Shutterstock/FOTODOM

США существенно ужесточили условия проекта соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ископаемых на Украине. Об этом сообщает американское издание The New York TImes.

По данным издания, после отказа Киева от первоначального варианта документа, США предложили новый проект, по которому Украина должна будет передать половину доходов от добычи природных ресурсов, включая поступления от портов и другой инфраструктуры, в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной.

Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов — суммы, которую Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь.

В статье говорится, что хотя проект предусматривает возможность частичного реинвестирования средств в восстановление Украины, он не содержит никаких гарантий военной помощи или безопасности после окончания военных действий, что вызвало обеспокоенность в Киеве. Кроме того, новый проект включает положения о доходах от территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России. В случае их перехода под власть Киева, доля поступлений оттуда составит 66%.

О том, что новая редакция проекта соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых на порядок жестче, чем первый вариант, сообщало украинское издание NV со ссылкой на источники. По их словам, новую версию проекта Киев получил 21 февраля.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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