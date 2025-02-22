Офицер Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания реалий в конфликте на Украине

У Запада нет четкого понимания сложившейся реальности в контексте конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«В этой войне с самого начала было невозможно победить», — отметил он.

По словам Дэвиса, западные элиты, в том числе администрация бывшего президента США Джо Байдена, «не смогли или не хотели признавать реальность». Он напомнил, что именно Запад продолжал настаивать на продолжении украинского конфликта.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Москва готова к деловому разговору с Вашингтоном.

По его словам, российская сторона тщательнейшим образом фиксирует и анализирует все сигналы, поступающие от США и их президента.

Дипломат подчеркнул, что тональность контактов двух стран, которые состоялись на текущей неделе, существенно отличалась от того, что имело место в прошлом.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина.