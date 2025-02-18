Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина

Развитие ситуации в контактах США и РФ после разговора президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина — уникальное. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе «‎60 минут» на телеканале «‎Россия 1».

«‎Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие с учетом общей обстановки — на прошлой неделе говорили президенты, после этого буквально через несколько дней уже встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры», — сказал Ушаков.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Позже американская газета New York Times (NYT) назвала важной вехой переговоры Путина с Трампом. В NYT отметили, что беседа двух лидеров обозначила крах усилий Запада изолировать Владимира Путина дипломатически после того, как в феврале 2022 года началась специальная военная операция.

Ранее сообщалось, что Россия и США продолжат подготовку встречи Путина и Трампа.