В МИД заявили о готовности РФ к деловому и практическому диалогу с США

МИД РФ: после новых контактов с США будет понятно, возможен ли сдвиг к лучшему

Москва готова к деловому разговору с Вашингтоном. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона тщательнейшим образом фиксирует и анализирует все сигналы, поступающие от США и их президента.

Дипломат подчеркнул, что тональность контактов двух стран, которые состоялись на текущей неделе, существенно отличалась от того, что имело место в прошлом.

«Мы приветствуем эту смену тональности с американской стороны и сами готовы к деловому и практическому диалогу, к его продолжению», — сказал он.

Замглавы внешнеполитического ведомства также заявил, что РФ и Соединенным Штатам необходимы новые контакты и «новые возможности для работы по практической повестке дня». Как отметил Рябков, она «понятна и определена руководством», обозначена во время «весьма продуктивной» встречи в Саудовской Аравии. Он добавил, что после новых контактов «мы лучше поймем», есть ли «действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему», либо потребуется «более углубленная и, соответственно, требующая большего времени экспертная проработка, углубленные поиски компромиссных решений».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Кремле назвали уникальным развитие отношений США и России.