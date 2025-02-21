Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете помощи Украине в размере €700 млрд, отметил, что она уже демонстрировала свои способности к «чудесам математики», когда говорила о «повороте на 360 градусов». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Сийярто попросили прокомментировать информацию, опубликованную в немецком издании Berliner Zeitung. В статье утверждалось, что Бербок «проговорилась» о размере нового пакета помощи Евросоюза Украине.

«Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения», — сказал Сийярто.

21 февраля евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александр Зелль выразил мнение, что Евросоюз тратит слишком много денег на украинский конфликт. По его мнению, с самого начала было понятно, что невозможно выиграть конфликт против такой ядерной державы, как Россия.

Ранее лидеры ЕС согласились выделить дополнительные €50 млрд Украине на четыре года.