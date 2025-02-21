Евросоюз тратит слишком много денег на украинский конфликт. Такое мнение выразил евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Зелль в интервью испанской газете 20 Minutos.

«Мы считаем, что ЕС уже тратит слишком много ресурсов на эту войну, мы не можем так продолжать, потому что германская экономика идет на спад, в конце концов все будет разрушено», — заявил парламентарий.

Он отметил, что с самого начала было понятно, что невозможно выиграть конфликт против такой ядерной державы, как Россия. Также Зелль добавил, что у Украины нет ресурсов, чтобы и дальше продолжать противостоять РФ. Отвечая на вопрос, считает ли он приемлемым отказ Киева от части территорий ради мира, евродепутат выразил мнение, что Украина не сможет их вернуть.

В начале февраля стало известно, что Евросоюз одобрил помощь Украине на €50 млрд на ближайшие четыре года. Отмечается, что €33 млрд Киев получит в виде кредитов, а €17 млрд — в форме безвозвратной поддержки. Однако Украина должна выполнить несколько условий, чтобы получить эту помощь. В частности, киевские власти должны поддерживать эффективные демократические механизмы, верховенство закона и соблюдать гарантии соблюдения прав человека.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.