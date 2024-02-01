На Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза

На Украине рассчитывают получить первый транш помощи от ЕС в размере €4,5 млрд в марте 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минэкономики страны.

До этого президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о хорошем дне для Европы после выделения €50 млрд Киеву.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Ранее премьер Украины отреагировал на решение ЕС о выделении €50 млрд.