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Болтон назвал заявления Трампа и Хегсета по Украине «сдачей позиций»

Болтон назвал план Трампа по Украине «сдачей позиций»
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Kevin Lamarque/Reuters

План президента США Дональда Трампа по Украине, в котором, в частности, идет речь о прекращении огня и создании демилитаризованной зоны, близок к сдаче позиций. Таким мнением поделился бывший помощник американского лидера по национальной безопасности (2018–2019 годы), республиканец Джон Болтон в интервью изданию Politico, пишет ТАСС.

«Заявления Трампа, [главы Пентагона] Пита Хегсета и других близки к сдаче позиций. Речь идет о прекращении огня, создании демилитаризованной зоны, начале переговоров и отказе Украины от вступления в НАТО», — высказался Болтон.

Республиканец отметил, что Трамп отказывается от двух основных позиций, на которых давно настаивали США и НАТО. Речь идет о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о наличии гарантий для Киева на вступление в НАТО. Болтон заявил, что теперь «это все в прошлом».

Политик добавил, что Трампу уже давно не нравится НАТО, так как лидер Белого дома не видит выгоды для США в затратах на европейскую оборону.

До этого в США заявили, что президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению одной из ключевых целей СВО. После российско-американских переговоров в Саудовской Аравии в издании Associated Press (AP) отметили, что Путин уверенно движется в сторону завоевания Москвой примерно пятой части территории Украины, а также не допуске Украины в НАТО.

Ранее Путин заявил, что США начали получать объективную информацию.

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