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В США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО

AP: Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Дональд Трамп резко изменил политику США в вопросе «изоляции России», поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о «тесном сотрудничестве».

Как пишет газета, президент США также «выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое».

В июне прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

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