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В Европе анонсировали решения, которые определят исход конфликта на Украине

Глава МО Хили анонсировал решения, которые определят исход конфликта на Украине
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Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что встреча представителей США и России в Эр-Рияде предвещает «новую эру угроз» и анонсировал решения со стороны Европы, которые определят исход конфликта на Украине. Его слова приводит CNN.

По его словам, мир вступает в «новую эпоху угроз», которая требует «новой эпохи обороны».

«Решения, которые мы примем в течение ближайших недель, определят не только исход конфликта на Украине, но и безопасность нашего мира для будущего поколения», — сказал Хили.

Саммит лидеров стран Евросоюза состоялся 17 февраля — сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране. По его словам, лидеры стран Евросоюза лишь «надули щеки», сделав вид, будто от них что-то зависит.

Ранее Кулеба рассказал, как США «слили» Украину по двум ключевым вопросам.

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