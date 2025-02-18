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Кулеба рассказал, как США «слили» Украину по двум ключевым вопросам

Кулеба: США слили Украину по вопросам возвращения территорий и членства в НАТО
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Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ошибкой Соединенных Штатов «откровенный слив» Киева по вопросам возвращения территорий и членства в НАТО. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, заявления представителей команды Дональда Трампа о том, что Украина не вступит в НАТО и не восстановит территориальную целостность – «две самые большие ошибки, которые они совершали».

«Не то чтобы Путин не догадывался о том, что думает Трамп по поводу территорий и НАТО. Но так откровенно все слить — это ошибки», — сказал Кулеба.

В то же время экс-министр заметил, что Трамп и его команда не сказали «ничего нового» по поводу перспектив членства республики в Североатлантическом альянсе.

До этого президент США Трамп выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО. В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

Ранее на Украине выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности со стороны США.

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