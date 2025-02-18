Саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь «надули щеки», сделав вид, будто от них что-то зависит. Так в своем Telegram-канале прокомментировал упомянутый саммит глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Попытка нескольких теряющих влияние людей, собравшихся в Париже на евросаммит, надуть щеки и сделать вид, будто от них все еще многое зависит, не слишком удалась», - подчеркнул он.

По словам Пушкова, большинство европейских лидеров сделали ставку на войну, в связи с чем утратили возможность повлиять на мирное решение украинского конфликта.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.