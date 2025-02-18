Евросоюз спорит, посылать ли миротворцев на Украину. В Париже прошла экстренная встреча европейских лидеров

На встрече в Париже лидеры ЕС поспорили об отправке миротворцев на Украину

Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России, которые пройдут во вторник в Саудовской Аравии без участия Украины и европейских союзников.

Европейские лидеры, собравшиеся в понедельник, 17 февраля, в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению оборонных расходов, однако разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения.

Встречу созвал президент Франции Эммануэль Макрон после того, как Европу и Украину не пригласили на переговоры США и РФ, которые пройдут в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Решение Вашингтона вести переговоры с Москвой напрямую застало Европу врасплох и вынудило задуматься о перспективах безопасности континента без американской поддержки.

Разногласия по миротворческой миссии

Идея отправки миротворцев на Украину вызвала полемику среди участников переговоров. Британский премьер Кир Стармер перед встречей выразил готовность рассмотреть возможность отправки войск, но позднее уточнил, что для этого необходимы гарантии безопасности со стороны США. Он также отметил, что пока рано говорить о численности возможного контингента.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирное соглашение невозможно без согласия Киева, а обсуждение миротворческой миссии Германии на Украине на данном этапе является «крайне неуместным». Вместо этого он предложил ослабить бюджетные ограничения Евросоюза, чтобы страны могли увеличивать военные расходы, превышающие 2% ВВП.

Польский премьер Дональд Туск поддержал идею Шольца, заявив, что оборонные расходы не должны считаться чрезмерными и приводить к санкциям в рамках процедуры избыточного дефицита ЕС.

«Теперь оборонные траты не будут расцениваться как угроза бюджету, что позволит странам ЕС укреплять свою оборону», — пояснил Туск.

Премьер Италии Джорджа Мелони также выразила скептицизм в отношении миротворческой миссии. Она назвала этот вариант «самым сложным и, возможно, наименее эффективным».

«Обсуждение различных вариантов было полезным, но развертывание европейских солдат на Украине кажется мне наиболее сложным и, возможно, наименее эффективным», — цитируют Мелони источники Reuters.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен, напротив, заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину и наращивание оборонных расходов.

«К сожалению, Россия сейчас угрожает всей Европе», — заявила она журналистам после встречи.

Вместе с тем Financial Times и The Wall Street Journal пишут, что обсуждается также предложенный Францией вариант, при котором вместо присутствия на линии разграничения европейские войска могут расположиться вдали от нее на территории Украины.

По словам источников, предлагается направить военных в качестве сил обеспечения, которые будут размещены вдали от будущей границы, либо будут заниматься, например, тренировками военных ВСУ.

Дополнительные вопросы вызывает позиция США по возможным гарантиям безопасности для европейских миротворцев. Представитель Трампа по Украине Кит Келлогг заявил: «Президент Трамп всегда исходит из принципа: никаких вариантов нельзя исключать». Однако остается неясным, готов ли Вашингтон предоставить конкретные обязательства перед союзниками.

Переговоры США и России в Саудовской Аравии

На фоне этих дискуссий внимание приковано к переговорам между США и Россией, которые стартуют во вторник в Эр-Рияде. Москва уже заявила, что не намерена идти на территориальные уступки, а президент Украины Владимир Зеленский отверг саму идею переговоров без участия Киева.

С американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.

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Однако уже сейчас прослеживаются расхождения в подходах сторон, отмечает Reuters. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что цель переговоров — проверить серьезность намерений России относительно мирных инициатив. Кремль же подчеркнул, что обсуждение будет касаться «восстановления всего комплекса российско-американских отношений».