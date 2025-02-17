Нардеп Дубинский: Путин и Трамп не позволяют ЕС участвовать в разделе Украины

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что среди европейских политиков царит паника, ведь президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не дают им участвовать в послевоенном разделе Украины.

Как считает Дубинский, ЕС интересует только получение своей доли от республики, но Путин и Трамп не дают им этого сделать.

«Отсюда — паника в Европе, вопли о том, что войну надо продолжать — иначе мир оставляет европейцев за бортом раздела», — поделился нардеп.

До этого Дубинский говорил, что президента Украины Владимира Зеленского заставили говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

14 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с Путиным. По словам украинского лидера, он будет готов к такой встрече после того, как будет разработан вместе с президентом США Дональдом Трампом план, который остановит конфликт.

Ранее в Раде заявили о построении на Украине тоталитарного государства с диктатором во главе.