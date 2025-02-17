В США заявили о возможной отправке войск на Украину для защиты месторождений

NBC: США могут отправить войска на Украину для охраны ископаемых

Власти США могут отправить своих военных для охраны месторождений полезных ископаемых на Украине после достижения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на неназванные источники.

«Американские чиновники, знакомые с соглашением (по минералам. — ред.), сигнализировали о своей готовности отправить военных на Украину для охраны минералов», — говорится в сообщении.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. Свое решение он аргументировал тем, что предложенный документ не соответствует интересам Украины.

Позже издание РБК опубликовало карту интересующих президента США Дональда Трампа ресурсов Украины. Речь идет о запасах титана и циркония в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, редкоземельных металлах в Житомирской и Винницкой областях, а также в присоединившихся к РФ ДНР и Запорожской области.

Ранее в Раде предрекли очень «жесткий договор» с США по передаче ресурсов.