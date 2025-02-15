Зеленский блокировал подписание соглашения о доступе США к ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем решении отказать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе американских компаний к разработке украинских природных ресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер пояснил, что хотя подписание документа предусмотрено на уровне министров, он как глава государства имеет право вето и контролирует содержание соглашения.

Зеленский подчеркнул, что соглашение должно гарантировать инвестиции в украинскую экономику и предусматривать механизмы распределения прибыли от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности для Украины. По его словам, предложенный американской стороной вариант соглашения не соответствует этим критериям.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Украины заявил, что подписание документа в его текущем виде противоречит интересам страны.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продолжить оказывать помощь Киеву, но только в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам.

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