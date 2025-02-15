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В Раде предрекли очень «жесткий договор» с США по передаче ресурсов

Депутат Рады Гончаренко: требования США в договоре по недрам очень жесткие
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Shannon Stapleton/Reuters

США требуют от Украины «очень жесткого» договора по передаче Вашингтону контроля над редкоземельными ресурсами, в документе есть намеки на приватизацию частей экономики Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам и там есть намеки о приватизации некоторых частей нашей экономики», — сообщил он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с американскими парламентариями пожаловался сенаторам, что в соглашении с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах нет слов о гарантиях безопасности для Украины.

Делегация конгресса США передала Зеленскому документ для подписи, который предоставлял бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины, однако он отказался подписать его.

Ранее США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых.

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