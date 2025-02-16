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Появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины

РБК: появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Появилась карта интересующих президента США Дональда Трампа ресурсов Украины. Ее опубликовало издание «РБК».

Речь идет о запасах титана и циркония в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, редкоземельных металлах в Житомирской и Винницкой областях, а также в присоединившихся к РФ ДНР и Запорожской области. При этом в Хмельницкой и Одесской областях Украины есть месторождения графита. Также Трампа может интересовать уран в вошедших в состав РФ Николаевской и Херсонской областях и литий в Кировоградской области Украины.

До этого издание Der Spiegel писало, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количество не столь велико, чтобы она могла стать сырьевой базой США. Однако турецкий политолог Селви оценил стоимость этих ресурсов в $500 трлн.

Ранее политолог Пинчук заявил, что Трамп добьется от Зеленского передачи редкоземельных металлов.

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