Эрдоган обвинил США в неверном расчете касательно Ближнего Востока

США делают неверный расчет касательно Ближнего Востока, Штаты ничего не выиграют от этого. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«Притворяясь, что страданий в этой географии не существует, Соединенные Штаты ничего не выигрывают. Игра на лжи сионистов и на этой географии не принесет ничего, кроме ран. Это неправильный путь», — сказал он.

4 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

После этого Трамп заявлял, что Соединенные Штаты будут управлять сектором Газа «очень правильно», но не собираются его покупать.

Ранее в ХАМАС указали Трампу на единственный способ добиться освобождения заложников.