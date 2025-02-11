В ХАМАС указали Трампу на единственный способ добиться освобождения заложников

Единственным способом вернуть всех заложников в секторе Газа состоит в соблюдении договоренностей между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Трамп должен помнить, что существует соглашение, которое должны соблюдать обе стороны, и это единственный способ вернуть заключенных», - подчеркнул он.

Угрозы со стороны США, отметил Зухри, «не имеют никакой ценности».

Сообщалось, что ведущие страны Ближнего Востока отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке беженцев из Палестины в соседние государства.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».