Трамп пообещал не покупать сектор Газа

Трамп: США будут управлять Газой правильно, но не собираются ее покупать

Соединенные Штаты будут управлять сектором Газа «очень правильно», но не собираются его покупать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого передает Reuters.

По мнению американского лидера, в Иордании и Египте будут участки земли, где будут жить палестинцы.

Трамп также подчеркнул, что США не будут тратить деньги налогоплательщиков на покупку сектора Газа, а просто «получат его» и будут контролировать

Говоря о плане по урегулированию в регионе, американский лидер отметил, что США собираются принять его и «в конце концов добиться успеха, когда для людей на Ближнем Востоке будет создано много рабочих мест». По его мнению, он считает, что его идея «принесет мир» в сектор Газа.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в ХАМАС указали Трампу на единственный способ добиться освобождения заложников.