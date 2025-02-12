В Кремле оценили вероятность нормализации отношений с США после освобождения Фогеля

Песков: освобождение Фогеля не станет переломным моментом в отношениях РФ и США

Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля не станет переломным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таким договоренностям предшествовала скрупулезная работа. Хотя такие соглашения вряд ли станут переломным моментом, они все же представляют собой важные шаги к укреплению взаимного доверия, которое в настоящее время находится в низшей точке», — сказал Песков.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, к чему приведет освобождение Фогеля.