«Россия отнеслась к нам очень хорошо». Трамп оценил освобождение в РФ американца Марка Фогеля

Во вторник, 11 февраля, в России освободили американского школьного учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок за контрабанду наркотиков. Из Москвы его забрал спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который прибыл в столицу России с не объявленным в СМИ визитом.
В среду рано утром по московскому времени Фогеля в Белом доме примет президент Дональд Трамп, который уже заявил, что Россия в этой истории «отнеслась к нам очень хорошо».
Уиткофф отметил, что это событие было «проявлением доброй воли» со стороны России и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению» боевых действий на Украине.
На фотографии, опубликованной в социальных сетях главным спецпредставителем Трампа по вопросам освобождения заложников Адамом Бёлером, Фогель запечатлен с поднятым бокалом, сырной тарелкой и своим американским паспортом в самолете по пути домой.
На вопрос, что США отдали в обмен на Фогеля, Дональд Трамп ответил: «не так уж много» и назвал освобождение Фогеля проявлением доброй воли со стороны России.
«Россия отнеслась к нам очень хорошо», — сказал Трамп (цитата по Reuters).
«На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой (украинской) войне и миллионы людей перестанут гибнуть», — добавил президент США.
Семья Фогеля выпустила заявление: «Мы безмерно благодарны, испытываем облегчение и потрясение от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец-то возвращается домой. Это был самый темный и болезненный период в нашей жизни, но сегодня мы начинаем исцеляться».
«На кого обменяли — не говорят»
Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников рассказал подробности освобождения. Фогеля доставили в Москву на прошлой неделе: «В четверг у нас была информация, что из ИК-2 под Рыбинском его переводят в СИЗО в Москву».
По словам Овсянникова, защиту официально не уведомляли об освобождении Фогеля и у нее пока нет информации, по какой процедуре он был освобожден — помилования или какой-либо другой.
«Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы.
Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен.
На кого обменяли — не говорят», — сказал адвокат «Интерфаксу».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что Россия освободила Фогеля в рамках обмена.
Уиткофф должен содействовать переговорам
Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку 67-летнему Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить сферу деятельности за пределы Ближнего Востока для открытия канала переговоров с Москвой.
NYT сообщает, что спецпосланник Трампа провел переговоры с «близкими союзниками» президента России Владимира Путина еще до своего визита в Россию.
Уиткофф ранее участвовал в успешных переговорах по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Трамп дружит с Уиткоффом, основателем девелоперского бизнеса, с 1980-х годов и, по мнению NYT, доверяет ему.
Советником Трампа по Украине является генерал в отставке Кит Келлог. Он посетит начинающуюся на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, как он сам анонсировал, встретится с европейскими лидерами, чтобы узнать их мнения прежде чем представлять план урегулирования на Украине.