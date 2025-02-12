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«Россия отнеслась к нам очень хорошо». Трамп оценил освобождение в РФ американца Марка Фогеля

Трамп: Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив американца Фогеля
Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника посольства США и преподавателя забрал из Москвы спецпредставитель Вашингтона Стив Уиткофф. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «отнеслась к нам очень хорошо», и выразил надежду, что это положительно скажется на отношениях между странами и разрешении конфликта на Украине. Фогеля, как только он прилетит в США, примут в Белом доме. Официально не уточняется, был ли его выход на свободу частью обмена, но источники в США говорят, что сделка состоялась.

Во вторник, 11 февраля, в России освободили американского школьного учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок за контрабанду наркотиков. Из Москвы его забрал спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который прибыл в столицу России с не объявленным в СМИ визитом.

В среду рано утром по московскому времени Фогеля в Белом доме примет президент Дональд Трамп, который уже заявил, что Россия в этой истории «отнеслась к нам очень хорошо».

Уиткофф отметил, что это событие было «проявлением доброй воли» со стороны России и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению» боевых действий на Украине.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях главным спецпредставителем Трампа по вопросам освобождения заложников Адамом Бёлером, Фогель запечатлен с поднятым бокалом, сырной тарелкой и своим американским паспортом в самолете по пути домой.

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aboehler/X

На вопрос, что США отдали в обмен на Фогеля, Дональд Трамп ответил: «не так уж много» и назвал освобождение Фогеля проявлением доброй воли со стороны России.

«Россия отнеслась к нам очень хорошо», — сказал Трамп (цитата по Reuters).

«На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой (украинской) войне и миллионы людей перестанут гибнуть», — добавил президент США.

Семья Фогеля выпустила заявление: «Мы безмерно благодарны, испытываем облегчение и потрясение от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец-то возвращается домой. Это был самый темный и болезненный период в нашей жизни, но сегодня мы начинаем исцеляться».

«На кого обменяли — не говорят»

Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников рассказал подробности освобождения. Фогеля доставили в Москву на прошлой неделе: «В четверг у нас была информация, что из ИК-2 под Рыбинском его переводят в СИЗО в Москву».

По словам Овсянникова, защиту официально не уведомляли об освобождении Фогеля и у нее пока нет информации, по какой процедуре он был освобожден — помилования или какой-либо другой.

«Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы.

Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен.

На кого обменяли — не говорят», — сказал адвокат «Интерфаксу».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что Россия освободила Фогеля в рамках обмена.

Уиткофф должен содействовать переговорам

Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку 67-летнему Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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Andrew Kelly/Reuters

По информации издания, несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить сферу деятельности за пределы Ближнего Востока для открытия канала переговоров с Москвой.

NYT сообщает, что спецпосланник Трампа провел переговоры с «близкими союзниками» президента России Владимира Путина еще до своего визита в Россию.

Уиткофф ранее участвовал в успешных переговорах по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Трамп дружит с Уиткоффом, основателем девелоперского бизнеса, с 1980-х годов и, по мнению NYT, доверяет ему.

Советником Трампа по Украине является генерал в отставке Кит Келлог. Он посетит начинающуюся на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, как он сам анонсировал, встретится с европейскими лидерами, чтобы узнать их мнения прежде чем представлять план урегулирования на Украине.

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