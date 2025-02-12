В Госдуме раскрыли, к чему приведет освобождение осужденного в России Фогеля

Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля станет шагом к сближению Москвы и Вашингтона. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что это «важный момент», который приведет к сближению двух стран. Депутат указал, что не Россия начала курс на конфронтацию в отношениях. Парламентарий считает, что освобождение Фогеля поспособствует предстоящей «большой работе» между государствами.

«Не мы делали эту конфронтацию, не мы разжигали и провоцировали осложнение наших отношений. Поэтому такое решение будет способствовать предстоящей большой работе. Я думаю, это так», — сказал Чепа.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил признательность Путину за освобождение американца Фогеля.