Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Соответствующее заявление он сделал, выступая на мероприятии в немецком городе Котбусе, сообщает агентство DPA.

Политик также сказал, что не нужно упускать из виду возвращение к контролю над вооружениями в Европе.

«Это принесло бы больше безопасности, и однажды мы должны добиться этого снова», — отметил он.

По словам Шольца, на повестке дня пока не стоит вопрос контроля над вооружениями, так как Украина должна продолжать получать поддержку. При этом он подчеркнул, что если все будут тратить все больше и больше на оборону, то «произойдет колоссальное наращивание вооружений».

На этой неделе первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова к всеобъемлющим переговорам с США по контролю над вооружениями, в рамках которых беспокойствам Москвы будет уделено должное внимание.

Ранее немецкий экспорт оружия достиг рекордного уровня.