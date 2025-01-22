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Немецкий экспорт оружия достиг рекордного уровня

Экспорт вооружений из ФРГ в 2024 году достиг рекордного уровня из-за Украины
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германия в 2024 году достигла рекордного экспорта вооружений в связи с поставками Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на ответ министерства экономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от партии Die Linke Севим Дагделен, который оказался в распоряжении агентства DPA.

«Федеральное правительство одобрило за прошлый год экспорт военной техники и вооружений на сумму 13,33 млрд евро, что стало самым высоким показателем за всю историю», — говорится в сообщении.

Более половины этой суммы — €8,15 млрд — было направлено Украине.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус в интервью заявил, что страна может развернуть еще пять бригад общей численностью 25 тыс. человек в рамках миссии НАТО. Развертывание этих сил обойдется немецкому бюджету в несколько миллиардов евро и увеличит расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

14 января правительство ФРГ сообщало о передаче Украине 600 ударных беспилотников и 20 бронемашин.

Ранее в парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины.

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