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В России заявили о готовности к переговорам США по контролю над вооружениями

Полянский: РФ готова к широким переговорам с США по контролю над вооружениями
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Global Look Press

Россия готова к всеобъемлющим переговорам с США по контролю над вооружениями, в рамках которых беспокойствам Москвы будет уделено должное внимание. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, вопрос контроля за вооружениями — один из самых острых проблем, возникший «в результате многолетнего последовательного разрушения» со стороны США американцами договорно-правовой базы. Дипломат отметил, что восстановить договоренности будет непросто, но российская сторона к этому готова в рамках более широких, всеобъемлющих переговоров.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия США подрывают систему контроля над ядерным оружием и способствуют ослаблению режима его нераспространения.

В январе Госдеп опубликовал доклад, в котором говорилось, что США не могут подтвердить соблюдение Россией ограничений по вооружениям в рамках Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2023 году, поскольку Москва приостановила участие в договоре и прекратила обмен данными.

Ранее в США усомнились в способности Трампа договориться с РФ и КНР о денуклеаризации.

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