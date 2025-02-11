Bloomberg узнало о планах спецпредставителя Трампа по урегулированию на Украине

Bloomberg: Келлог обсудит в ЕС размещение сил для мирного соглашения по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по РФ и Украине собирается в ближайшие недели представить главе государства варианты окончания военных действий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Келлог на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля будет собирать мнения официальных лиц. С этой целью он отправится с визитами в Киев и другие европейские столицы.

«Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сдерживающих сил для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование сохранялось», — рассказали источники.

Они отметили, что США вряд ли предоставят свой войска для этой задачи. Кроме того, Келлог может призвать союзников США в Европе больше тратить на оборону, о чем много раз говорил Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал визит на Украину «серьезных людей» из команды американского лидера. Он уточнил, что этот визит состоится до конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину.