Зеленский анонсировал визит на Украину «серьезных людей» из команды Трампа

Зеленский: серьезные люди из команды Трампа посетят Украину на этой неделе

«Серьезные люди» из команды президента США Дональда Трампа посетят Украину на текущей неделе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Глава государства уточнил, что этот визит состоится до конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля.

Он также заявил, что для него сейчас важно сосредоточиться «на практической работе» команд Украины и Соединенных Штатов, «на совместном видении главных вещей».

«Безусловно, могут быть разные мнения, но общие видения главных вещей, как остановить (президента России Владимира. — «Газета.Ru») Путина, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно», — добавил президент.

На прошлой неделе сообщалось, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с Зеленским.

Тогда же Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.

Ранее сообщалось о расколе в команде Трампа по урегулированию украинского конфликта.