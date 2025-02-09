«Если Америка и Европа нас не кинут»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский готов к переговорам с Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину

Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.

О выборах и встрече с Путиным

В интервью британскому телеканалу ITV News Зеленский рассказал, что Украине следует быть «на одной стороне с Европой и США». По его мнению, Россия представляет угрозу, поэтому «нужно объединяться», чтобы защитить европейцев. У президента Украины спросили, готов ли он встретиться с Владимиром Путиным.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров», — ответил он.

Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта стала бы абсолютным поражением для всех.

«И для нас очень важно, и для [президента США Дональда] Трампа: ему нужно не просто окончить войну. Ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас», — отметил украинский президент.

По его словам, возможности для завершения конфликта на Украине в течение 2025 года есть.

«Трамп хочет быстрого окончания войны <...>. Но нужно в союзе с европейцами действовать решительно», — резюмировал он.

Что касается президентских выборов, то украинцы не желают проводить их во время конфликта, объяснил Владимир Зеленский.

«Как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Что делать с миллионами людей, за границей? Как голосовать без них? И что делать с миллионами, которые находятся на оккупированных территориях?» — задался вопросом украинский лидер.

По его словам, россияне хотят дестабилизации на Украине, поэтому проводить выборы в военное время не стоит.

Снова о переговорах

На днях Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану уже заявлял о готовности к переговорам с Россией. Тогда его слова восприняли не всерьез. В Кремле напомнили, что Зеленский на законодательном уровне запретил такие контакты.

«Готовность должна на чем-то зиждиться <...> она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия в переговорах заинтересована, однако Зеленский утратил легитимность как президент Украины, его полномочия истекли в мае прошлого года. Песков подчеркнул, что именно Украина должна быть заинтересована в мирном завершении конфликта, учитывая обстановку в зоне СВО.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал, что Зеленский не раз мог остановить боевые действия и даже не допустить начала конфликта.

«Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину. Зеленский стал трагедией для Украины», — заявил парламентарий.

«Результат превзойдет все ожидания». Трамп пообещал завершить конфликт на Украине Президент США объявил, что ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, результат... 05 февраля 11:29

Что говорят в США

Накануне Трамп заявил, что в обмен на помощь из США Украина должна предоставить компенсацию. Американский президент объяснил, что не прочь получить некоторые природные ресурсы, включая редкоземельные металлы. Трамп подчеркнул, что все пользовались «старыми добрыми Соединенными Штатами», но больше такого не будет.

Зеленский в ответ согласился осваивать ресурсы совместно с западными партнерами, однако добавил, что Украина не отдаст ископаемые безвозмездно. Стороны запланировали встречу для обсуждения условий потенциальной сделки.

Утром 9 февраля Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, обсуждали пути урегулирования украинского конфликта. Президент США отказался раскрывать детали и продолжительность звонка, но добавил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать». В Кремле отказались подтверждать или опровергать слова Трампа о беседе с российским лидером.

«На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — объяснил Песков.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности по Украине возложат на Европу. Он добавил, что президент США твердо намерен завершить украинский конфликт.

Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об открытости и готовности России к мирным переговорам. В июне 2024 года президент заявлял, что для этого Украина должна полностью вывести свой войска с территории республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официально отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения ядерного оружия, а страны Запада должны отменить антироссийские санкции.