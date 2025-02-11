США поставили на паузу мирный план по Украине. Спецпосланник Трампа летит в Европу на переговоры

Администрация Дональда Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать документ. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Администрация Дональда Трампа временно приостановила разработку мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками. Специальный представитель президента США по Украине генерал Кит Келлог планирует индивидуальные переговоры с лидерами стран НАТО, чтобы учесть их позиции перед окончательным оформлением документа, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

close Кит Келлог Carlos Barria/Reuters

По данным издания, Келлог заверил европейских дипломатов, что Вашингтон намерен укрепить позиции Киева в любых будущих переговорах с Москвой. Ряд стран НАТО ранее выражали опасения, что США могут принять ключевые решения без их участия.

Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО, чтобы развеять их опасения.

Он будет обсуждать готовность стран Евросоюза взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. Помимо этого спецпредставитель Трампа, возможно, обсудит с европейскими партнерами увеличение расходов на оборону, усиление санкций в отношении российского энергетического сектора, использование замороженных российских активов.

Элементы мирного плана, как ожидается, будут представлены на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии в ближайшие выходные. По информации The Telegraph, одним из пунктов соглашения может стать предоставление Киеву дополнительной военной помощи в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины. Однако окончательный формат соглашения пока остается неясным.

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Ранее предполагалось, что весь план будет официально представлен в Мюнхене, но позже Келлог опроверг эти ожидания. Трамп, который не раз обещал остановить конфликт на Украине в ближайшее время, предоставил Келлогу 100 дней для подготовки условий мирного соглашения.

В Москву Келлог приезжать не планирует, отмечает Bloomberg. На поездки по Европе и подготовку вариантов для Трампа может уйти несколько недель.

«Новые реалии»

Москва дает понять, что пока не получила от Вашингтона предложений, которые могли бы стать основой для переговоров. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты с администрацией Трампа активизировались.

Россия требует от Украины значительно сократить численность своих вооруженных сил и пообещать не вступать в НАТО и Евросоюз в качестве условий для урегулирования конфликта. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказывается рассматривать такие варианты, опасаясь, что это может ослабить обороноспособность страны.

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Российская сторона настаивает, что любые инициативы должны учитывать «законные интересы России» и признавать «новые реалии» конфликта.

Комментируя информацию о скором начале переговоров, замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал РИА Новости, что их «следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им [Западу и Украине] атмосферы и наиболее выгодных позиций», «мы подходим к таким заявлениям реалистично».

«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии», — заявил дипломат.

Дипломатическая активность

Дополнительную неопределенность в ситуацию вносят предстоящие дипломатические события. Вице-президент США Дж. Д. Вэнс отправится в Германию вместе с генералом Келлоггом, где они, как ожидается, встретятся с Зеленским и европейскими лидерами, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Тем временем НАТО проведет в Брюсселе свою первую встречу министров обороны после назначения главой Пентагона Пита Хегсета, скептически относящегося к американской военной помощи Украине. Великобритания впервые возглавит заседание так называемой группы Рамштайн, координирующей поддержку Киева. Руководство контактной группой по обороне Украины было передано британскому министру обороны Джону Хили после того, как США выразили желание, чтобы Великобритания играла более активную роль в усилиях НАТО в Европе.

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Еще одним фактором в подготовке мирного соглашения стали заявления Трампа о его контактах с президентом России Владимиром Путиным. Президент США сообщил, что обсуждал с российским коллегой ситуацию на Украине, отметив, что тот «хочет, чтобы люди перестали умирать». Однако Трамп отказался раскрыть детали переговоров и даже уточнить, когда именно они состоялись.

Кремль информацию о контактах с Трампом не подтвердил и не опроверг. По словам Пескова, «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать».