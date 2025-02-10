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Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в сентябре

Путин в сентябре посетит Китай для празднования Дня окончания Второй мировой
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина посетить Пекин в сентябре на празднование Дня окончания Второй мировой войны (в Китае в эту дату отмечают свой День победы — прим. ред.), сейчас идет подготовка этого визита, а также контактов по прибытию китайского лидера в Москву на 9 Мая. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Такие контакты готовятся, поездки готовятся. Мы придаем огромное значение символизму этих дат как для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, так и для развития наших двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля.

10 февраля сообщалось, что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Со своей стороны глава азиатской республики пригласил российского президента Владимира Путина посетить торжества в Пекине. Мероприятия запланированы на начало сентября.

Ранее Трампу посоветовали отправить высокопоставленную делегацию в РФ на День Победы.

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