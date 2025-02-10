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Си Цзиньпин принял приглашение отпраздновать День Победы в Москве

Посол Моргулов: Си Цзиньпин примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Китайский лидер Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

По словам дипломата, со своей стороны глава азиатской республики пригласил российского президента Владимира Путина посетить торжества в Пекине. Мероприятия запланированы на начало сентября.

5 февраля палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил о планах главы частично признанного ближневосточного государства Махмуда Аббаса принять участие в параде, который состоится 9 мая на Красной площади. За день до этого свое присутствие на мероприятии подтвердил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

В октябре 2024 года Путин заявил, что страны — члены СНГ планируют совместно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сказал российский лидер, в государствах содружества текущий год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее российский лидер призвал сохранить историческую правду об итогах Великой Отечественной войны.

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80 лет Победы
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