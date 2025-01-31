Риттер: Трампу стоит направить делегацию из США в Россию на День Победы

У нового президента США Дональда Трампа все еще есть возможность улучшить отношения с Россией, выразив признание роли СССР в борьбе с нацистской Германией. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

«В первом разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должно прозвучать признание исторического союза, который существовал для победы над нацистами, и важной (даже ведущей) роли России в этом успехе. Трамп должен сообщить Путину о своем намерении отправить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая этого года, возглавляемую вице-президентом и министром обороны», — отметил он.

Риттер также добавил, что Трамп должен предложить американским солдатам участвовать в параде 9 мая, чтобы продемонстрировать контраст с администрацией Джо Байдена, которая этому препятствовала.

«Если Дональд Трамп поступит так, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также покажет российскому правительству, что США серьезно настроены на установление взаимоуважительных отношений с Россией. Это, а не попытки достичь мира на Украине через наглость и запугивание, будет наилучшим способом для Трампа служить законным интересам национальной безопасности США», — заключил он.

До этого Дональд Трамп призвал не забывать, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне, потеряв «60 млн жизней». В Кремле и Госдуме уже раскритиковали республиканца за высказывания о роли СССР в борьбе с фашизмом.

Ранее в Совбезе РФ обвинили Шольца в осквернении памяти советских людей.